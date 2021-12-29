Шевченко здав позитивний тест на COVID-19 – тренер Дженоа вже повідомив про свій стан

У генуезців продовжуються кадрові проблеми. До травм футболістів додалися невтішні новини про здоров'я головного тренера.

Наставник "грифонів" Андрій Шевченко здав позитивний тест на коронавірус. Український фахівець вже ізолювався від команди.

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Також захворювання на COVID-19 виявлено у капітана команди Доменіко Крішіто. В інших представників Дженоа – негативні тести. Повідомляється, що за відсутності Шевченка командою керуватиме його асистент Мауро Тассотті.

На жаль, мушу повідомити, що мій тест на коронавірус від 27 грудня виявився позитивним. Захворювання минає безсимптомно. Клуб негайно повідомив про результат тесту відповідні органи охорони здоров'я. Тренерський процес команди відновиться 29 грудня за участю мого штабу, – написав Андрій Миколайович в інстаграм.

Нагадаємо, що наступний поєдинок Дженоа запланований на 6 січня. Суперником генуезців буде Сассуоло. Після 19-ти матчів у Серії А команда Шевченка йде на 18-й сходинці з 11 очками.