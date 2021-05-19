Головний тренер збірної України Андрій Шевченко назвав футболіста, який вразив його своєю віддачею під час першого збору у рамках підготовки до Євро-2020.
Андрій Шевченко запровадив у збірній нововведення – гравці голосуватимуть за кращого футболіста під час зборів.
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Оскільки правило нове, то найкращого гравця першого збору визначав сам Андрій Миколайович. На його думку, це звання своїм ставленням та віддачею заслужив захисник Сергій Болбат.
Нагадаємо, Україна вже готується до Євро-2020, яке розпочнеться 11 червня.Ребров залишиться у Ференцвароші – угорці поставили йому жорсткий ультиматум