Шевченко поділився деталями травми Бєсєдіна: тривожне очікування

Головний тренер "синьо-жовтих" розповів про складність травми нападника. Артем зазнав ушкодження після грубого фолу Маркуса Даніельсона.

"Я не знаю, запитував у лікарів. Сподіваюся, що Артему пощастить. Судячи з того болю, який у нього був... Сподіваюся, що нічого серйозного. Однак думаю, що він отримав серйозну травму", – сказав Шевченко.

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Нагадаємо, Артем Бєсєдін вийшов на поле на початку першого екстратайму, втім відіграв лише кілька хвилин.