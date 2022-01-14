Дженоа у яскравому матчі поступилася Мілану та вибула з Кубка Італії. Цей матч мав стати вирішальним для долі Андрія Шевченка.

Провали у чемпіонаті (3 нічиїх та 6 поразок у 9 матчах) та виліт з Кубка Італії наблизили Андрія Шевченка до звільнення. "Грифони" мають дуже малі шанси на збереження прописки в Серії А.

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Окрім того, команда демонструє не найкращий футбол, через що український фахівець втратив довіру босів клубу. Сам тренер усвідомлює своє положення та не збирається шукати виправдання невтішним результатам.

Мені 45 років, я ще молодий, і набираюсь досвіду. Життя складається зі злетів та падінь, перемог та поразок, я йду вперед, і ми зосереджені на проєкті. Ми з тренерським штабом робимо свою роботу, а рішення ухвалюватиме клуб,

– сказав Шевченко після гри з Міланом.

Найближчий матч Дженоа відбудеться у понеділок, 17 січня. "Грифони" на виїзді поміряються силами з Фіорентиною. Наразі Шевченко готує команду до наступного матчу, але чи залишиться він на посаді до зустрічі з "фіалками" – наразі невідомо.