Артему Мілевському вдалося пограти разом з Шевченком у складі національної збірної України та київського Динамо. Ці моменти стали одними з найбільш яскравих у кар'єрі зірки.

На думку Мілевського, прихід Шевченка у Дженоа – хороший кар'єрний крок для фахівця та приємна несподіванка для українських вболівальників. Разом з тим він переконаний, що амбіції колишнього партнера значно вищі за "грифонів".

Читайте також У майбутньому він очолить збірну, – Павелко розповів про роботу Реброва у національній команді

Я радий за Шевченка. Миколайович багато разів мені підказував і допомагав. Дуже добре можу говорити про Шевченка. Враховуючи його амбіції, думаю, що він хотів би більшого. Челсі, Мілан,

– вважає Мілевський.

Нагадаємо, нещодавно Андрій Шевченко почав клубну кар'єру вже у ролі тренера. Фахівець очолив Дженоа, в якої з'явилися нові американські власники.

Зараз команда займає 17 місце в Серії А та має в активі лише 9 очок. Шевченко має зробити все можливе, щоб не допустити вильоту команди в Серію В.

Перший матч на чолі Дженоа Шевченко проведе 21 листопада, його команда поміряється силами з Ромою. "Вовків" очолює Жозе Моурінью, який тренував Шевченка у лондонському Челсі.