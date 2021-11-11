Збірній України нарешті вдалося "розмочити" ворота збірної Болгарії. На 79-й хвилині гри красивим голом відзначився Тарас Степаненко.

У товариському матчі проти Болгарії збірна України створила десятки моментів, але забити гол змогла лише на 79-й хвилині. Неймовірний удар вдався хавбек Тарасу Степаненку.

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Хавбек наважився на постріл з-за меж штрафного майданчика. Окрім того, м'яч був під правою ногою Степаненка, яка не є його робочою. Втім, майстерність та нотка удачі – і у ворота Болгарії залітає шедевр. Голкіпер не мав жодних шансів.