Рудько завоював "Золоту рукавицю" чемпіонату Кіпру

Кар'єра українського голкіпера Артура Рудька у чемпіонаті Кіпру складається доволі успішно.

Колишній голкіпер київського Динамо Артур Рудько, який нині виступає за кіпрський Пафос, став володарем призу "Золота рукавичка".

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У сезоні 2020/21 він провів найбільшу кількість сухих матчів, що дозволило йому стати володарем нагороди.

Загалом за сезон Рудько зіграв 38 матчів, пропустив 35 голів та відстояв ну нуль 15 матчів.