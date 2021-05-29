Рудько завоював "Золоту рукавицю" чемпіонату Кіпру

Кар'єра українського голкіпера Артура Рудька у чемпіонаті Кіпру складається доволі успішно.
Колишній голкіпер київського Динамо Артур Рудько, який нині виступає за кіпрський Пафос, став володарем призу "Золота рукавичка".
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У сезоні 2020/21 він провів найбільшу кількість сухих матчів, що дозволило йому стати володарем нагороди.
Загалом за сезон Рудько зіграв 38 матчів, пропустив 35 голів та відстояв ну нуль 15 матчів.
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