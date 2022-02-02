Звездный Буффон мог играть в Украине – легенда подтвердил переговоры

Бывший вратарь Ювентуса и сборной Италии Джанлуиджи Буффон мог попробовать свои силы в чемпионате Украины. Один из грандов готов был предложить ему контракт.

Звездный итальянский голкипер часть карьеры мог провести в Украине. Донецкий Шахтер предлагал ему контракт, переговоры продолжались довольно долго.

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Единственной командой на постсоветском пространстве, с которой я разговаривал напрямую, был донецкий Шахтер. В 2015 или 2016 году. Мы с Луческу побеседовали. Этот опыт мне казался привлекательным,

– рассказал Буффон.

По его мнению, Шахтер – конкурентоспособная команда, способная двигаться к самым высоким высотам европейского футбола. Кроме того, Джиджи не хотел бы переходить в слишком сильный клуб, потому что любит вызовы.

Также он добавил, что дончане отвечали его амбициям и желанию завоевывать титулы. Впрочем, в результате ему пришлось отказаться от предложения переезжать в Украину.

Сейчас Буффону 44 года, но он продолжает активную профессиональную карьеру. Вратарь защищает цвета Пармы – клуба, с которого стартовала его потрясающая карьера. Команда выступает в Серии В, находится в середине таблицы и не имеет шансов на повышение в классе по итогам сезона 2021/22.