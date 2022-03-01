Звезда Шахтера пренебрежительно назвал агрессора и приобщился к гуманитарной помощи киевлянам

Мололой талант Шахтера не остается в стороне от войны с Россией. Михаил Мудрик поддерживает Родину на информационном фронте, а также реальными действиями.

"Если "расєя" прекратит воевать, больше не будет войны. Если Украина перестанет воевать, больше не будет Украины", – написал футболист "горняков".

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Кроме того, футболист опубликовал видео разрушений фактически родного для него Харькова и написал "Извинений не существует".

Также Мудрик вместе с партнером по Шахтеру Георгием Судаковым выразил готовность оказывать гуманитарную помощь киевлянам.

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