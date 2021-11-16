Зинченко забивает боснийцам – Украина делает шаг на встречу плей-офф: яркое видео

Украинцы выходят вперед в матче с Боснией и Герцеговиной! На 59-й минуте гол забивает Александр Зинченко.

Виктор Цыганков отлично прошел по левому флангу и сумел прострелить в штрафную. Андрей Ярмоленко, на которого устремлялся пас, пробить не сумел – его надежно опекал защитник. Однако мяч улетел к свободному Александру Зинченко, который и поразил ворота!

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Видео гола Зинченко

Такой результат выводит "сине-желтых" в плей-офф за выход на чемпионат мира-2022.