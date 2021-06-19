Зинченко получит новую роль в Манчестер Сити – клуб решил его судьбу

Украинец Александр Зинченко может не волноваться о своем будущем. Манчестер Сити рассчитывает на украинца и возлагает на него большие надежды.

В следующем сезоне лидер сборной Украины Александр Зинченко будет выполнять роль основного левого защитника.

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В летнее трансферное окно боссы клуба не планируют усиливать эту позицию и целиком полагаются на Александра. Сейчас у "горожан" другие трансферные приоритеты.

В сезоне 2020/21 Александр провел за Сити 32 матча, в которых сумел отличиться двумя ассистами.