Зинченко – это пример для всех нас, – Гвардиола в восторге от украинца

Александр Зинченко вышел в основе на матч против Астон Виллы и помог команде одержать важную победу. Это первый матч украинца в основе Сити в текущем сезоне.

По мнению Хосепа Гвардиолы, Александр Зинченко – это тот футболист, на которого он всегда может положиться. Украинец всегда ответственно относится к делу и проявляет лояльность команде.

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"Аке – пример для нас, как и Зинченко. От них никаких жалоб, только тренируются, тренируются и тренируются. Они очень хорошо играют, нет претензий. Очевидно, что такое их поведение, когда они не выходят на поле, способствует их хорошему выступлению, когда они получают шанс", – заявил Гвардиола.

Отметим, что в сезоне-2021/22 Александр Зинченко потерял место в основе Манчестер Сити. На его позиции левого защитника в большинстве своем выходит Жоау Канселу, который может активнее действовать в атаке.