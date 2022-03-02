Засунули языки в задницу и ничего не говорят, – Петраков удивляется россиянам и гордится ВСУ

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков традиционно занимает патриотическую позицию. Наставник "сине-желтых" не понимает позицию россиян.

"Пусть теперь россияне играют между собой, заслужили. Они ничего не говорят, только критикуют ФИФА, УЕФА. Наверное, нужно что-то делать, а не сидеть, сложа руки, ничего не говорить. Запхали свои языки в задницу и ничего не говорят. Пусть сюда приедут, посмотрят, что они сделали с нашей страной", – сказал Александр Петраков.

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Наставник сборной ответил на вопрос о легионерах в РПЛ:

Не знаю, что они сейчас будут делать с легионерами. Там платятся большие деньги, но вообще мне все равно. Не хочется о них даже говорить. Злорадствовать не надо, хотя они это заслужили.

Петраков прокомментировал свою позицию по поводу отказа от общения на русском:

Не буду кривить душой, я говорил по-русски 64 года, но сейчас буду делать все возможное, чтобы разговаривать на украинском языке. Будет где-нибудь суржик, но, думаю, никто на меня обижаться не станет. Когда возглавил сборную, я с первого дня пытался разговаривать на украинском и буду продолжать. Не хочу даже разговаривать на русском.

Также Александр Васильевич рассказал о том, что находится на связи со своими подопечными:

"Вчера я разговаривал с игроками сборной. Не буду говорить на камеру, кто где находится. Ярмоленко звонил мне. У всех ребят шок, что случилось. Я сам в шоке. Был в Турции, тогда мне люди сказали, что 23-го будет война. Я не поверил, сидел дома, молил Бога. Когда настало 23-е – перекрестился, а 24-го мне сын звонит. Я был в шоке, что здесь говорить. Горжусь нашей нацией, нашими Вооруженными силами. Ребята такое делают... Что-то невероятное. Дай, Бог, им здоровья, чтобы дети были живы".

Следующий матч сборная Украины должна сыграть 24 марта. Соперником "сине-желтых" будет сборная Шотландии в плей-офф за выход на ЧМ-2022.

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