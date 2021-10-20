Вместо тысячи слов: Матвиенко эпически отреагировал на разгром Шахтера от Реала – безумное фото

Защитник Шахтера и сборной Украины Николай Матвиенко пропустил матч Лиги чемпионов против Реала. Из-за травмы футболист был вынужден наблюдать за игрой с трибун.

В матче 3 тура группового этапа Лиги чемпионов Шахтер принимал мадридский Реал. "Горняки" потерпели болезненное поражение 0:5.

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Фанаты донецкой команды были шокированы беспомощностью своих любимцев. Но лучшей иллюстрацией игры стала реакция Николая Матвиенко, который тоже смотрел матч с трибун.

После 3 туров Лиги чемпионов Шахтер имеет в активе лишь 1 очко и находится на последнем месте в таблице.