Закулисные игры: Финляндия может стимулировать Боснию на игру против Украины

Финляндия благодаря победе. над Боснией сумела обогнать Украину в таблице группы D. Теперь для получения путевок в плей-офф чемпионата мира "желто-синим" нужно побеждать боснийцев и надеяться на провал Суоми в матче с Францией.

По мнению бывшего тренера сборной Украины Александра Заварова, в последнем туре группового этапа на чемпионат мира будет действовать не только спортивный принцип. Он верит, что Финляндия попытается привлечь все возможные ресурсы, тем более что боснийцам уже терять нечего.

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Учитывая, что такое событие как чемпионат мира имеет важное значение для любой сборной, в ход будут пущены все возможные влияния и ресурсы. Думаю, что, скорее всего, какие-то усилия финнами будут сделаны,

– убежден Заваров.

Ситуация в группе D: Финляндия имеет 11 очков и в последнем туре сыграет против Франции, которая уже гарантировала себе место на ЧМ-2022. В активе Украины 9 очков и матч с Боснией.

Если мы победим боснийцев, а Финляндия проиграет – мы идем в плей-офф. Если же финнам удастся сыграть вничью – все зависит от разницы забитых/пропущенных голов.

Победа Суоми в битве с чемпионами мира станет сенсацией, которая подарит им путевку в последующий этап борьбы за право играть на Мундиале в Катаре.