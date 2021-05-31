Забарный может перейти в Челси – Шевченко лично лоббирует трансфер защитника

Молодой украинский защитник может присоединиться к победителю Лиги чемпионов 2020/21.

Лондонский Челси может подписать защитника Динамо и сборной Украины Илью Забарного.

Интересно Цитаишвили принял грузинское гражданство – он становился чемпионом мира в составе Украины

В переходе таланта участвует лично Андрей Шевченко. Лондонцы готовы потратить на молодого футболиста 12 миллионов евро.

В сезоне 2020/21 Забарный в составе Динамо провел 36 матчей, записав в свой актив гол и результативную передачу.