Забарный может перейти в Челси – Шевченко лично лоббирует трансфер защитника

31 мая 2021 , 08:56
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Источник:

Sport24

Молодой украинский защитник может присоединиться к победителю Лиги чемпионов 2020/21.

Лондонский Челси может подписать защитника Динамо и сборной Украины Илью Забарного.

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В переходе таланта участвует лично Андрей Шевченко. Лондонцы готовы потратить на молодого футболиста 12 миллионов евро.

В сезоне 2020/21 Забарный в составе Динамо провел 36 матчей, записав в свой актив гол и результативную передачу.

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Автор: Ярослав Сиваківський