Все было на автомате, – Бущан не удивляется своему фантастическому сейву

Сборной Украины удалось обыграть Боснию и завоевать путевку в плей-офф отбора на чемпионат мира. Последний матч группового этапа показался сложным.

В первом тайме подопечные Петракова контролировали игру, но не создали много опасных моментов. Наиболее реальная возможность открыть счет в первом тайме была именно у боснийцев.

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В конце первого тайма Босния получила право на угловой. Деннис Хаджикадунич выиграл верховую борьбу и пробил по нашим воротам. Георгий Бущан в фантастическом прыжке отразил мяч с линии ворот и спас нашу команду от гола, который мог решить судьбу матча.

Все было на автомате. Это игровой момент. Отбил мяч. Будь потом добивание, говорили бы, что Бущан отбил мяч перед собой. А так повезло, что человек не попал по мячу,

– сказал голкипер.

К счастью, во втором тайме игра пошла лучше, и голы Зинченко и Довбыка подарили нам важную победу.

Жеребьевка стадии плей-офф отбора на ЧМ-2022 состоится 26 ноября. В это время Украина узнает соперника, с которым придется бороться за право играть на Мундиале.