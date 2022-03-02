Время дать им п.зды, – толерантный Головко прошелся по стране 404

Легендарный защитник сборной Украины Александр Головко рассказал о дне, изменившем его жизнь. Футболист поделился своими чувствами после нападения РФ.

"24.02.2022 жизнь изменилась навсегда. Шок, страх, апатия – эти чувства испытали все мои близкие. Что будет? Как быть? Что делать? Каждый из нас задал себе эти вопросы.

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Как мгновение для одних, как год для других прошла неделя войны. Войны за свою честь и свободу! Я думаю каждый сделал свой выбор. Моя семья сделала его еще в 2014 году, когда эти га.доны отжали Крым. Страна 404 сорвалась с цепи. Пора дать им п..ды. Российский корабль, иди на.уй!" – написал Александр Головко.

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