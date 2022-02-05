Вест Хэм эпически отыгрался в матче с командой из 6-го дивизиона: Ярмоленко провел 120 минут

Андрей Ярмоленко и партнеры были близки к сенсационному вылету из Кубка от команды из подземелья английского футбола. Вест Хэм забил два гола в компенсированное время.

Хозяева открыли счет на 19-й минуте. Подача штрафной с левого фланга завершилась хаосом во владениях Альфонса Ареоля. Кипер Вест Хэма опрометчиво вышел из ворот, столкнулся со своим защитником Иссой Диопом, а игрок хозяев Алекс Пенни воспользовался этим и направил мяч в цель.

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В первом тайме "молотки" действовали очень инертно и практически не беспокоили соперника. Только после перерыва команда АПЛ начала действовать более агрессивно. На 60-й минуте Ярмоленко и Джаррод Боуэн организовали атаку на правом фланге. Вратарь Киддерминстера потянул два удара Боуэна.

На 81-й минуте Ярмоленко упал в штрафной хозяев, требуя пенальти. Повтор подтвердил правильность действий рефери – украинец падал по своей инициативе. Лишь в компенсированное время Деклан Райс сумел спасти Вест Хэм от поражения.

Два изнурительных экстратайма без голевых моментов снова завершились поздним голом гостей. Ярмоленко накрутил соперников на правом фланге и прострелил в центр, где Крессвелл ассистировал Боуэну. Дальше идет Вест Хэм.

Обзор матча

Кубок Англии, 4 раунд

Киддерминстер Гарриерз – Вест 1:1, в дополнительное время 0:1

Голы: Пенни, 19 – Райс, 90+1, Боуэн, 120+1.