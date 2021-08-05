VAR используют в отборе на ЧМ-2022: следующий матч Украины пройдет при участии технологии

Стартовые поединки квалификации прошли без помощи видеоасистента рефери. Однако уже с сентября ситуация изменится.

Сообщается, что система будет работать на всех матчах отборочного цикла уже с четвертого тура, начиная с сентября 2021 года. "Сине-желтые" в первый день осени сыграют на выезде с Казахстаном.

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Первые три тура отбора ЧМ-2022 прошли без участия VAR. Решение было принято исполкомом УЕФА в июле, а теперь получило согласование от ФИФА. Работа системы будет обеспечиваться за счет использования особых фургонов, предоставленных поставщиками услуг VAR для УЕФА.

Стоит добавить, что все три поединка украинской национальной команды в квалификации завершились со счетом 1:1. Именно такой результат был зафиксирован в противостояниях "сине-желтых" с Францией, Финляндией и Казахстаном.