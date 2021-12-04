На ужин – бокал вина: Коваленко рассказал секрет подготовки Специи к матчам

Украинский хавбек Виктор Коваленко успел освоиться в специи и стать одним из лидеров команды. Именно он играет роль дирижера игры в центре поля.

Как рассказал футболист, подготовка к матчам в Специи отличается от того, что видел в донецком Шахтере. В Италии перед игрой могут даже позволить себе алкоголь.

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В команде вечером перед матчем могут выпить бокал вина. Когда я впервые увидел, подумал: "Ну как?" Не могу так. Привык уже – вода, правильно все. Стакан вина – не знаю, как это им помогает. Был в шоке сначала,

– рассказал Коваленко.

Напомним, завтра, 5 декабря, Специя в 16-м туре Серии А будет принимать Сассуоло. Команда украинца имеет в активе всего 11 очков и располагается перед зоной вылета, опережая Дженоа Андрея Шевченко на 1 зачетный пункт.

Права на Коваленко принадлежат Аталанте. Виктор будет играть за Специю на правах аренды до конца текущего сезона.