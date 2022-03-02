Уничтожить российских пид**осов – защитник сборной Украины и Шахтера помогает ВСУ
2 марта 2022 , 12:49Читати новину українською
Источник:инстаграм Виктора Корниенко
Виктор Корниенко занял активную позицию и помогает своей стране. Футболист национальной команды остался в Украине и приобщился к помощи Вооруженным силам.
Виктор занимается активной волонтерской деятельностью. О своих поступках футболист рассказывает в соцсетях.
Читайте также Засунули языки в задницу и ничего не говорят, – Петраков удивляется россиянам и гордится ВСУ
"Нахожусь в Украине. Помогаю ВСУ для того, чтобы уничтожить российских под**осов. Слава Украине!" – написал Корниенко.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые.