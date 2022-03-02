Уничтожить российских пид**осов – защитник сборной Украины и Шахтера помогает ВСУ

Виктор Корниенко занял активную позицию и помогает своей стране. Футболист национальной команды остался в Украине и приобщился к помощи Вооруженным силам.

Виктор занимается активной волонтерской деятельностью. О своих поступках футболист рассказывает в соцсетях.

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"Нахожусь в Украине. Помогаю ВСУ для того, чтобы уничтожить российских под**осов. Слава Украине!" – написал Корниенко.

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