Украина выпала из топ-25 в рейтинге ФИФА – "желто-синие" не сыграли ни одного матча

ФИФА обнародовала новый рейтинг национальных команд. Сборная Украины опустилась вниз, хотя ни сыграла ни одной игры.

"Желто-синие" в 2022 году не сыграли ни одного матча. Соответственно, на нашем счету осталось 1535,08 очков.

Интересно Супряга не подходит Сампдории, – агент объяснил подписание звездного конкурента украинца

Впрочем, сборная Украины опустилась с 25-го на 27-е место, пропустив вперед Марокко и Японию. Эти команды проводили матчи и заработали дополнительные баллы. Команда Марокко на Кубке африканских наций дошла до 1/4 финала, а Япония победила Саудовскую Аравию в квалификации на ЧМ-2022.

В первой пятерке рейтинга все осталось без изменений. Бельгия возглавляет таблицу, Бразилия расположилась на 2 строчке, а дальше идут Франция, Англия и Аргентина.

Напомним, 24 марта сборная Украины сыграет в плей-офф отбора на ЧМ-2022 против Шотландии. В случае победы мы разыграем путевки в Катар с триумфатором пары Уэльс – Австрия.