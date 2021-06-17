Украина – Северная Македония: как Ярмоленко открыл счет – видео

Сборная Украины вышла вперед в матче против Северной Македонии. Во второй раз на Евро отличился Андрей Ярмоленко.

Украине удалось открыть счет в матче против Северной Македонии. Димитриесвски спас свою команду после удара Ярмоленко и перевел мяч на угловой.

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Руслан Малиновский прекрасно выполнил навес, Караваев красиво пяткой переправил мяч на дальнюю штангу, где караулил Андрей Ярмоленко. Наш вингер легко переиграл голкипера и забил свой второй мяч на Евро-2020.