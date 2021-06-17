Украина – Северная Македония: Яремчук удвоил наше преимущество – видео

Сборная Украины забила второй гол в ворота Северной Македонии. Яремчук не захотел отставать от Ярмоленко и также оформил второй гол на Евро-2020.
Форвард Гента классно открылся на самой линии защиты македонцев, избежав офсайда.
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Получив мяч, Роман оторвался от защитников и вышел один на один с Дмитриевски. Форвард не оставил голкиперу шансов – технический удар под ближнюю штангу удвоил преимущество подопечных Андрея Шевченко.
Видео гола Яремчука