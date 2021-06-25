Украина потеряла защитника на Евро-2020 – он уже покинул расположение сборной

Накануне поединка 1/8 финала "сине-желтые" потерпели потери. Защитник Денис Попов из-за травмы не поможет национальной команде на турнире.

Из-за повреждения икроножной мышцы 22-летний футболист вынужден вернуться в Киев. В столице Украины Попов будет проходить дальнейшую реабилитацию.

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Стоит заметить, что Денис лишь однажды попадал в заявку Украины на Евро-2020. Произошло это в первом туре в поединке против Нидерландов (2:3).

Вместе с тем, есть и положительные новости из расположения команды Андрея Шевченко. Вингер Александр Зубков уже приступил к индивидуальной беговой работе на поле. Ранее игрок Ференцвароша выполнял упражнения в тренировочном зале и бассейне. На данный момент Зубков продолжает курс физиотерапии.

Свой следующий матч на турнире "сине-желтые" проведут во вторник, 29 июня. Соперником украинцев в 1/8 финала Евро-2020 будет сборная Швеции. Начнется противостояние в 22:00.