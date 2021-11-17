Украина в плей-офф: возможные соперники за выход на ЧМ-2022 и дата жеребьевки

"Сине-желтые" финишировали вторыми в своей группе и прорвались в плей-офф. Знакомимся с потенциальными соперниками Украины.

Во вторник вечером стали известны все 12 участников раунда плей-офф. Среди них нашлось место для Украины.

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Сеяные: Португалия, Шотландия, Италия, Россия, Швеция, Уэльс.

Несеянные: Турция, Польша, Северная Македония, Украина, Австрия, Чехия.

Украина и Россия будут разведены при жеребьевке.

К десяти сборным, занявшим в группах вторые места, присоединились два лучших победителя групп в общем рейтинге Лиги наций-2020/21 (Австрия и Чехия), которые не попали в финальный турнир ЧМ непосредственно или не вышли в "стыки" из вторых мест в отборочных группах.

Жеребьевка состоится 26 ноября, когда и определятся полуфинальные пары. В общей сложности будут сформированы три пути: A, B, C. Согласно регламенту полуфинал и финал состоит из одной игры.

Три победителя стыковых матчей станут участниками чемпионата мира, который пройдет в Катаре.