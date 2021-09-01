Украина опозорилась в матче с Казахстаном: быстрый гол, потерянные шансы и неизученный урок

В дебютном матче Александра Петракова "желто-синие" потеряли важную победу над Казахстаном. Сборная Украины имеет минимальные шансы для выхода в финальную часть ЧМ-2022.

Отборочный этап ЧМ-2022, групповой этап

Казахстан – Украина – 2:2

Гол: Яремчук, 2, Сикан, 90 + 2 – Валиуллин, 74, 90 + 5

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Матч начался для "желто-синих" очень удачно. Яремчук классно принял мяч и отправил его за спину Покатилова – вратарь хозяев не было никаких шансов. После этого команда Петракова продолжила активный натиск.

Классно из пределов штрафной бьет Соболь – стойка спасает Казахстан. Ярмоленко после прострела Буяльского попадает в штангу, через несколько секунд по воротам бьет Сидорчук – перекладина. Такое впечатление, что мяч просто не хочет второй раз залетать в ворота Казахстана.

Защита "желто-синих" могла бы играть надежнее. Нургалиев после долгих передач находит момент для удара с дальней дистанции. К счастью, удары не приносят никаких трудностей для Пятова. Зинченко заработал опасный штрафной, но хорошо пробить не смог и попал в игрока. Минимальное преимущество уверенности не дает.

Во втором тайме Украина продолжает растрачивать моменты. Матвиенко неожиданно выскочил на свидание с Покатиловым – защитник пробил прямо во вратаря. Через несколько минут аналогичный момент имеет Соболь – защитник Брюгге повторил удар партнера в Покатилова.

На 67-й минуте Аймбетов получил длинный пас и забил гол в ворота Пятова. Кажется, "киевский" сценарий повторится и мы снова потеряем победу при тотальном преимуществе. К счастью, форвард Казахстана был в офсайде, что зафиксировал лайсмен, а затем подтвердил VAR.

Украина продолжает обрезаться в смешных ситуациях, Казахстан испытывает уверенность и атакует еще активнее. Зинченко и Мыколенко получили желтые карточки и пропустят матч против Франции.

Казахстан же забивает свой гол. Ситуация банальная, которая неоднократно возникала в течение матча: Тигирбеген дал передачу за спину защитникам, Валиуллин принял мяч и с острого угла пробил над руками Пятова, который заблаговременно опустился слишком низко – 1:1.

Украина наконец-то вспомнила об инициативе и начинает атаковать. Цыганков обводным ударом не смог попасть в ворота. Хорошую возможность забить вырвал Ярмоленко, но тоже пробил мимо ворот. В следующем моменте Андрей неудачно пробил головой – тоже мимо.

Петраков в надежде вырвать победу бросает в бой молодого Сикана. Атаки Украины дивиденды не приносят. А вот Казахстан может забивать и вырывать победу, но Украину спасли Пятов и фортуна.

Спасительный гол забивает Сикан в добавленное арбитром время. Даниил оказался в правильном месте в правильное время и отмечается в дебютной для себя игре. Кажется, 3 очка уже в кармане. Но тот же Валиуллин на последней минуте спасает Казахстан и практически убивает шансы Украины на ЧМ-2022.