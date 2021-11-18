Украина обыгрывала именитые команды, – Цыганков не боится плей-офф отбора на ЧМ-2022

Украине, несмотря на сложную ситуацию в группе, удалось пробиться в плей-офф отбора на чемпионат мира. Уже в скором времени "желто-синие" узнают, кто будет стоять на их пути в Катар.

Жеребьевка плей-офф отбора на ЧМ-2022 состоится 26 ноября. Слабых соперников на этой стадии нет, поэтому футболистам сборной Украины в марте нужно будет показать максимум своих возможностей.

Кстати Украина в плей-офф: возможные соперники за выход на ЧМ-2022 и дата жеребьевки

Хавбек "желто-синих" Виктор Цыганков не опасается ответственности. Он становился участником побед над Испанией и Португалией, поэтому уверен, что сборная Украины способна на подвиг и заслуживает поехать в Катар.

Мы действительно обыгрывали очень именитые команды. Все прекрасно понимают силу возможных соперников, но дождемся этих матчей. Мы подготовимся, ведь все мы живем мечтой попасть на чемпионат мира. Я надеюсь, что Украина окажется в Катаре,

– сказал Цыганков.

Отметим, что благодаря выходу в плей-офф наставник главной команды страны Александр Петраков лишился приставки "и.о." и стал полноценным тренером сборной.

Матчи плей-офф отбора на ЧМ-2022 состоятся в марте, поэтому у нашей команды достаточно времени на восстановление и подготовку.