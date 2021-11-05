Украина может стать хозяином женского Евро – кто с нами конкурирует

Украина будет бороться за право провести женское чемпионат Европы. Мы можем принять турнир в 2025 году.

УЕФА получил 5 заявок на проведение женского Евро-2025. Документы подали 8 футбольных ассоциаций.

Интересно Наши в еврокубках: тревога за Ярмоленко, праздник от Зари, голы Зубкова и Пластуна – яркие видео

Дания, Финляндия, Норвегия и Швеция подали совместную заявку – скандинавы хотят организовать соревнования совместными усилиями. Кроме того, принять турнир готовы Украина, Франция, Польша и Швейцария.

Прием заявок уже завершен, поэтому количество претендентов не увеличится. Победителя УЕФА объявит через год, в декабре 2022 года.

Напомним, Украина принимала финал женской Лиги чемпионов в 2018 году. Тогда Лион разгромил Вольфсбург на стадионе Динамо имени Лобановского.