Украина – Франция: команды договорились о форме на матч

Уже через несколько часов на НСК "Олимпийский" начнется поединок между сборными Украины и Франции. Обоим командам нужна победа, чтобы получить более шансов на путевки в Катар, где состоится ЧМ-2022.

Представители команд встретились и обсудили организационные моменты матча. Среди прочего, официальные лица согласовали форму на игру.

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Наша кома сыграет в синем комплекте, вратарь – в красной экипировке. Французы проведут матч в белых цветах, кипер чемпионов мира будет играть в желтой форме.

Напомним, стартовый свисток матча Украина – Франция прозвучит в 21:45. После 4 туров у Франции 8 очков и первое место в группе D. Сборная Украины после 4 ничейных матчей 4 очка и второе место в группе.