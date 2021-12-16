Украина узнала соперников в Лиге наций: шотландское дежавю, знаковое событие и старые знакомые

В швейцарском Ньоне провели церемонию жеребьевки группового этапа нового сезона Лиги наций. "Сине-желтые" получили своих соперников.

В четверг, 16 декабря, состоялась жеребьевка группового этапа Лиги наций сезона 2022/2023. Команда Александра Петракова попала в группу с Шотландией, Ирландией и Арменией.

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Следует заметить, что в марте украинцы встретятся с шотландцами в рамках плей-офф за выход на чемпионат мира. А с Ирландией наша команда никогда еще не встречалась. Что касается Армении, то этой сборной "сине-желтые" противостояли в четырех подряд отборах на крупные турниры с 1998-го по 2004-й год.

Согласно регламенту победитель Лиги В, где выступает Украина, поднимется в Лигу А. Последняя команда нашего квартета вылетит в Лигу С. Напомним, что в прошлом розыгрыше Лиги наций "сине-желтые" уже выступали в элитной лиге, однако вылетели по результатам технического поражения от Швейцарии.

Стартовые матчи группового этапа для Украины пройдут в начале июня 2022 года.