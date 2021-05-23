Украина – Бахрейн: команды определились с формой на матч

Уже сегодня вечером подопечные Шевченко испытывают свои силы в спарринге против Бахрейна. Представители команд договорились о игровой форме.
Состоялась традиционное предматчевое совещание между представителями сборной Украины и Бахрейна. Стороны договорились, в какой форме проведут товарищеский поединок.
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Сборная Украины проведет встречу в белом комплекте формы (вратарь в черном). Наши соперники выйдут на поле в красной экипировке (голкипер в зеленом).
Напомним, что стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:00.