Украина – Бахрейн: команды определились с формой на матч

Уже сегодня вечером подопечные Шевченко испытывают свои силы в спарринге против Бахрейна. Представители команд договорились о игровой форме.

Состоялась традиционное предматчевое совещание между представителями сборной Украины и Бахрейна. Стороны договорились, в какой форме проведут товарищеский поединок.

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Сборная Украины проведет встречу в белом комплекте формы (вратарь в черном). Наши соперники выйдут на поле в красной экипировке (голкипер в зеленом).

Напомним, что стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:00.