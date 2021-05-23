Украина – Бахрейн: команды определились с формой на матч

23 мая 2021 , 10:13
Читати новину українською

Источник:

УАФ

Уже сегодня вечером подопечные Шевченко испытывают свои силы в спарринге против Бахрейна. Представители команд договорились о игровой форме.

Состоялась традиционное предматчевое совещание между представителями сборной Украины и Бахрейна. Стороны договорились, в какой форме проведут товарищеский поединок.

К теме Официальная заявка сборной Украины на матч с Бахрейном – в списке 5 дебютантов

Сборная Украины проведет встречу в белом комплекте формы (вратарь в черном). Наши соперники выйдут на поле в красной экипировке (голкипер в зеленом).

Напомним, что стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:00.

Хотя это товарищеский матч, но очень важен: пресс-конференция Шевченко перед игрой с Бахрейном
Автор: Ярослав Сиваківський