Украина – Англия: соперник "желто-синих" готовится к матчу нестандартными тренировками: видео
1 июля 2021 , 12:35Читати новину українською
Источник:Твіттер збірної Англії
Уже в субботу, 3 июля, Украина и Англия встретятся в 1/4 финала Евро-2020. Подопечные Гарета Саутгейта готовятся к матчу с помощью веселых упражнений.
Вскоре в Риме Англия и Украина решат судьбу путевки в полуфинал Евро-2020.
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"Три льва" готовятся к важному матчу с помощью нестандартных тренировок. В частности, игроки команды поплавали в бассейне и поиграли в водный волейбол. Веселые кадры тренировки уже попали в сеть.
Кстати, в полуфинале Евро-2020 победитель пары Украина – Англия сыграет против триумфатора поединка Дания – Чехия.
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