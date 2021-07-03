Украина – Англия: команды договорились о форме на матч

Уже в 22:00 начнется матч 1/4 финала Евро-2020 между Украиной и Англией. Представители команд согласовали организационные моменты.

На исторический для себя матч подопечные Андрея Шевченко выйдут в традиционных для себя цветах. Полевые игроки сыграют в желтом комплекте формы, а голкипер будет защищать рамку в красном комплекте.

Интересно Украина – Англия: Шевченко объявил заявку на матч 1/4 финала Евро-2020

Сборная Англии сыграет в белых футболках и темно-синих шортах и гетрах, а вратарь выйдет на поле в черной форме.

Победитель пары в полуфинале Евро-2020 сыграет с триумфатором матча Дания – Чехия.