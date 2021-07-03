Украина – Англия: команды договорились о форме на матч

3 июля 2021 , 16:30
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УАФ

Уже в 22:00 начнется матч 1/4 финала Евро-2020 между Украиной и Англией. Представители команд согласовали организационные моменты.

На исторический для себя матч подопечные Андрея Шевченко выйдут в традиционных для себя цветах. Полевые игроки сыграют в желтом комплекте формы, а голкипер будет защищать рамку в красном комплекте.

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Сборная Англии сыграет в белых футболках и темно-синих шортах и гетрах, а вратарь выйдет на поле в черной форме.

Победитель пары в полуфинале Евро-2020 сыграет с триумфатором матча Дания – Чехия.

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Автор: Ярослав Сиваківський