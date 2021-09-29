УЕФА ярко поздравил Шевченко с юбилеем: ностальгическое видео голов легенды украинского футбола
29 сентября 2021 , 15:30Читати новину українською
Источник:твіттер УЄФА
Сегодня Андрей Шевченко празднует свое 45-летие. Европейский футбольный союз не забыл поздравить легенду.
УЕФА в своем твиттер опубликовал нарезку голов Андрея Шевченко в Лиге чемпионов. Таким образом союз поздравил украинца с 45-летием.
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К счастью для монтажеров, материала для нарезки было достаточно – в 100 поединках в Лиге чемпионов Шевченко забил 48 голов. Кстати, столько же Андрей Николаевич забил в футболке сборной Украины, что позволило ему стать лучшим бомбардиром в истории национальной команды.
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