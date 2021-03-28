Удари Зінченка і Зубкова у відеоогляді першого тайму
Україна та Фінляндія визначають сильнішого у матчі кваліфікації ЧС-2022. Дивіться найкращі моменти першого тайму на Збірна 24.
Источник:24 канал
Україна приймає Фінляндію в рамках другого туру кваліфікацїі Чс-2022.
У першому таймі команди голів не забивали. Небезпечні постріли на свій рахунок записали Маліновський, Зінченко та Зубков. Запам'яталося і непорозуміння між Бущаном та Забарним, яке на щастя не привело до гола.
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