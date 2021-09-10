УАФ не возьмет Шевченко на административную должность -–чиновники считают его некомпетентным

Ранее в СМИ звучали слухи о том, что бывший наставник сборной Украины Андрей Шевченко займет должность в УАФ. Вице-президент ассоциации Александр Герега считает такое развитие событий невозможным.

По мнению Гереги, УАФ – эффективная структура, которая строилась годами, а Шевченко не имеет соответствующих профессиональных навыков. Кроме того, чиновник убежден, что Шевченко будет строить тренерскую, а не управленческую карьеру.

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Он собирается быть тренером в европейском клубе, а может и в сборной Италии. Эти победы дают ему плюс. Не хочется говорить не о позитиве (проваленном отборе на ЧМ-2022), который дал бы ему большой минус. Сегодня он в большом плюсе,

– считает Герега.

Также вице-президент УАФ отметил, что уход Шевченко из сборной – это дело человеческих отношений, а не юридических формальностей.

Напомним, Шевченко заявлял, что хотел продлить контракт с УАФ, который завершился 1 августа. Ассоциация футбола хотела, чтобы его место занял Ребров, но Аль-Айн не отпустил специалиста. В итоге главную команду страны временно поручили Александру Петракову.