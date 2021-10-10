Во Львове шансов нет ни у кого, – Федецкий пугает боснийцев особой атмосферой "Арены Львов"

Уже во вторник, 12 октября, национальная сборная Украины примет Боснию и Герцеговину в рамках группового этапа отбора на ЧМ-2022. Два матча против боснийцев имеют для "желто-синих" решающее значение.

По мнению бывшего защитника сборной Украины Артема Федецкого, подопечные Петракова будут иметь преимущество над боснийцами. В частности, за "желто-синих" будет особая атмосфера "Арене Львов".

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Наконец-то сборная играет во Львове. На "Арене Львов" для меня в качестве игрока, болельщика, эксперта, это всегда что-то особенное. Какая ничья? Львов – это душа футбольной сборной Украины, особенное место. Там шансов, я думаю, ни у кого нет. Кто бы ни приехал, когда "Арена Львов" заполнена, даже без сил ноги бегут сами,

– сказал Федецкий.

Напомним, сейчас в активе сборной Украины 8 очков, а впереди – два матча против Боснии. Боснийцы имеют 6 очков и матч в запасе против Финляндии, которая имеет 5 очков и тоже борется за путевки на Мундиаль.