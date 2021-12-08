Трудно сказать, что произошло, – Зинченко попытался оправдать поражение Сити в игре с РБ Лейпциг

В матче 6 тура Лиги чемпионов Манчестер Сити на выезде уступил РБ Лейпцигу. Украинский футболист Александр Зинченко провел весь матч в поле.

Манчестер Сити гарантировал себе досрочный выход в плей-офф, поэтому поражение РБ Лейпцига не имеет никакого турнирного значения. Футболист уверяет, что на мотивацию игроков Сити это не повлияло.

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"Победа в такой сложной группе – хорошая работа, мы встретились с несколькими сильными командами. Сейчас трудно сказать, что пошло не так вечером. Нам придется сесть и проанализировать это. То, что мы выиграли группу досрочно, не влияло на нашу игру сегодня", – сказал Зинченко.

Напомним, что именно Александр отдал голевой пас на Рияда Мареза, сокративший отставание от соперника в конце матча.

Следующий матч Манчестер Сити проведет в субботу, 11 декабря. В рамках 16 тура АПЛ "горожане" будут принимать Вулверхэмптон.