Троллинг года: Зинченко досталось от звезд Манчестер Сити за фото с "Золотым мячом"
19 ноября 2021 , 12:45Читати новину українською
Источник:инстаграмм Александра Зинченко
Во время пребывания в Киеве Александр Зинченко встретился с легендарным обладателем "Золотого мяча" Игорем Белановым. Памятное фото встречи футболист выложил в своем инстаграмме.
Фотография с наградой повеселила партнеров Александра по Манчестер Сити. Звезды не упустили возможности "потроллить" Зину.
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"Привет, Зинченко", – оставил комментарий португалец Бернарду Силва.
"Мой Золотой мяч", – пошутил конкурент украинца на позиции левого защитника Жоау Канселу.
Напомним, в текущем сезоне Зинченко сыграл за Манчестер Сити всего 5 матчей, 3 из которых – от свистка до свистка.