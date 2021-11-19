Троллинг года: Зинченко досталось от звезд Манчестер Сити за фото с "Золотым мячом"

Во время пребывания в Киеве Александр Зинченко встретился с легендарным обладателем "Золотого мяча" Игорем Белановым. Памятное фото встречи футболист выложил в своем инстаграмме.

Фотография с наградой повеселила партнеров Александра по Манчестер Сити. Звезды не упустили возможности "потроллить" Зину.

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"Привет, Зинченко", – оставил комментарий португалец Бернарду Силва.

"Мой Золотой мяч", – пошутил конкурент украинца на позиции левого защитника Жоау Канселу.

Напомним, в текущем сезоне Зинченко сыграл за Манчестер Сити всего 5 матчей, 3 из которых – от свистка до свистка.