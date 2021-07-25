Трабзонспор стал лидером гонки в борьбе за Довбыка

Турецкий Трабзонспор делает все возможное, чтобы подписать талантливого украинского форварда Артема Довбыка. Уже вскоре футболист может сменить клубную прописку.

Сезон УПЛ уже стартовал, но нападающий СК Днепр-1 Артем Довбык может уже в ближайшее время переехать в новый чемпионат. Турецкий Трабзонспор всерьез намерен получить форварда, и клуб не испугала цена в 5 миллионов евро.

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После Евро-2020 и решающего гола Довбыка в 1/8 финала против Швеции на него началась настоящая охота. На таланта претендовали Гент, Андерлехт, Реал Сосьедад, Марсель, Торино, а также Динамо и Шахтер.

В прошлом сезоне Артем сыграл 27 матчей, забил 10 голов и отдал 1 результативную передачу.