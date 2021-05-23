Техника никуда не делась: Шевченко показал класс на тренировке сборной

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко может не только доступно объяснить футболистам свои требования, но и продемонстрировать собственные навыки владения мячом.

Андрей Шевченко активно работает на поле со своими подопечными и передает им свой опыт.

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Свое мастерство Шевченко проявил в игре в квадрат. Наставник "желто-синих" дважды отдавал скрытую передачу пяткой. Марлос и Зубков не ожидали такого маневра и теряли мяч.

Напомним, сегодня Украина сыграет товарищеский матч против Бахрейна. Стартовый свисток прозвучит в 21:00.



