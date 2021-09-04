Так мучиться может только Украина, – творец "каждой пятницы" Кополовец недоволен сборной

Уже сегодня, 4 сентября, сборная Украины сыграет против Франции в рамках отбора на ЧМ-2022. Задачу попадания на Мундиаль усложнила ничья с Казахстаном.

По мнению Кополовца, матч против Казахстана был вполне выигрышный, и ничейный результат – вина самих игроков. Наша команда потеряла очень много голевых моментов, которые могли решить судьбу матча задолго до финального свистка.

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Еще раз говорю - забивайте второй гол, и это, фактически, все, ведь он просто морально добьет соперника. Потерять кучу таких моментов, которые у нас были. И казахи, два момента создали фактически из ничего – и забили. Очень жаль, ведь так мучиться в таком выигрышном матче и сводить такие игры вничью – это может только Украина,

– сказал Кополовец.

Также он отметил, что обвинять тренера команды Александра Петракова не стоит, ведь у команды было много моментов, что означает, что он выбрал правильную тактику и план на игру.

Вместе с тем он призывает "желто-синих" не опускать руки и показать против Франции свою лучшую игру, чтобы в итоге таки завоевать желаемые путевки на чемпионат мира.