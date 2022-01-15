Супруга получил надежду на спасение из Динамо – им интересуется конкурент Шевченко

Молодой нападающий Динамо Владислав Супряга может продолжить карьеру в Италии. Аутсайдер чемпионата может реанимировать его потенциал.

Надежда Владислава Супряги перебраться на Апеннины еще не угасла. Кроме Сампдории в его услугах заинтересовалась Салернитана, находящаяся на дне таблицы Серии А.

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Главный аутсайдер чемпионата Италии претерпел серьезные трансформации в правящей верхушке клуба. Новый спортивный директор клуба Вальтер Сабатини хочет изменить вектор развития команды и нацелиться на молодых перспективных исполнителей, в списке которых оказался Владислав Супряга.

Киевское Динамо рассчитывает получить за 21-летнего нападающего от 5 до 10 миллионов евро. Портал Transfermarkt оценивает его в 4 миллиона, а отсутствие игровой практики еще больше отпугивает потенциальных покупателей.

Также сообщается, что президент Салернитаны Даниэле Иерволино попытается убедить руководство Динамо отпустить талант в аренду с правом выкупа.