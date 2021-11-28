Специя с Коваленко проиграла из-за досадной ошибки – все решил пенальти

Украинец вышел в старте и провел на поле 76 минут. Единственный гол был забит уже после замены Виктора.

Ключевой эпизод произошел на последних минутах. Марко Арнаутович исполнял штрафной удар, однако мяч попал в руку игрока Специи М'Бала Нзола.

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Анголец откровенно выставил локоть над головой, находясь в штрафной – пенальти. Одиннадцатиметровый взялся исполнять Арнаутович и не оставил шансов Ивану Проведелю.

От портала WhoScored Виктор Коваленко получил 6,50 (шестой результат в команде). В активе украинца – три ключевых передачи. Точность пасов – 72,4%.

После очередного поражения Специя остается на 17-й строчке с 11 очками. На один пункт меньше у Дженоа Андрея Шевченко.

Чемпионат Италии, 14 тур

Специя – Болонья 0:1

Гол: Арнаутович (с пенальти), 83.