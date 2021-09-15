Соболь с Брюгге сотворил чудо и остановил ПСЖ со звездными Месси, Мбаппе и Неймаром

В 1 туре группового этапа Лиги чемпионов Брюгге неожиданно расписал ничью с ПСЖ. Футболист сборной Украины Эдуард Соболь отметился результативной передачей.

Лига чемпионов, группа А, 1-й тур

Брюгге – ПСЖ – 1:1

Голы: Ванакен, 27 – Эррера, 15

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Казалось, что звездный ПСЖ, на острие которого вышла тройка Месси – Неймар – Мбаппе, не почувствует сопротивления от скромного Брюгге. Тем более, что на 15-й минуте парижане повели в счете.

Но хозяева не собирались опускать руки перед собственными фанатами. Уже через несколько минут Соболь ассистировал на Ванакена, и тот восстановил статус-кво.

В течение матча Брюгге не отсиживался в обороне и достойно противостоял звездному сопернику. Финальный свисток арбитра зафиксировал ничью. Брюгге радуется удачному старту в группе смерти, а ПСЖ стоит опуститься с небес на землю.