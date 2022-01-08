Снова самый лучший: Малиновский попрощался с 2021 годом уже привычной наградой
8 января 2022 , 12:26Читати новину українською
Источник:инстаграмм Аталанты
Украинский хавбек Руслан Малиновский окончательно стал одним из постоянных лидеров Аталанты. Его мастерство отмечают не только тренер и партнеры, но и болельщики.
Малиновский снова стал лучшим игроком месяца в Аталанте. Клуб в своем инстаграмме сообщил, что именно украинец показал лучшую игру по итогам декабря.
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Руслан голом помог команде одолеть Наполи и едва не спас бергамасков в матче Лиги чемпионов против Вильярреала. Из 5 матчей декабря он не сыграл только против Вероны – хавбек пропускал матч из-за дисквалификации.
Всего в сезоне 2021/22 Руслан успел поучаствовать в 22 матчах, забить 5 голов и отдать 1 результативную передачу.