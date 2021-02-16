Найближчим часом ми дізнаємося, чи вдалося Україні відстояти справедливість у Спортивному арбітражному суді Лозанни.

Сьогодні Спортивний арбітражний суд в онлайн-режимі провів засідання у справі за апеляційною скаргою УАФ на рішення Апеляційного комітету УЄФА щодо зарахування збірній України технічної поразки в матчі Ліги націй проти збірної Швейцарії.

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За словами генерального секретаря Юрія Запісоцького, українська сторона гідно відстоювала свої інтереси.

Спортивний арбітражний суд чітко дотримується процедурних моментів, серед яких — право сторін, що беруть участь у процесі, бути почутими. Тому всім трьом сторонам, що брали участь у засіданні — українській та швейцарській асоціаціям, а також представнику УЄФА – було надано право надати аргументацію своїм позиціям та апелювати до аргументів опонентів, – розповів Запісоцький.

Засідання тривало понад 5 годин. Рішення Спортивного арбітражного суду буде оголошено найближчим часом відповідно до чинних процедурних правил. На це може піти приблизно три тижні.

Нагадаємо, через технічну поразку Швейцарії Україна у Лізі націй понизилася у дивізіон В, тому звернулася в CAS.