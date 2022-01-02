Шотландия – Украина: бывший тренер Динамо призывает опасаться британцев

Уже через несколько месяцев сборная Украины будет соревноваться за право играть на ЧМ-2022. Дорога в Катар будет очень непростой.

По мнению бывшего тренера Динамо Вадима Евтушенко, шансы Украины в матче с Шотландией – 50 на 50. Британцы ниже нас в рейтинге ФИФА, но играть на Британских островах всегда непросто.

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"Надо понимать, что жеребьевка могла быть лучше и хуже. Соперники ниже нас по рейтингу, но по себе знаю, что значит играть на Британских островах. Это будут очень сложные противостояния.

Для сборной Украины матч или матчи состоятся в марте, в неудобное для нас время. Однако в современном футболе к этому апеллировать не стоит, поскольку сейчас по сравнению с моим временем команды готовятся на отличных полях", – сказал Евтушенко.

Напомним, 24 марта сборная Украины в Глазго сыграет против Шотландии. В случае победы "желто-синие" решат судьбу путевок на чемпионат мира в Катаре в битве с триумфатором пары Уэльс – Австрия, которая состоится 29 марта.